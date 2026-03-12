12日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数125、値下がり銘柄数447と、値下がりが優勢だった。 個別ではシンカ、坪田ラボ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ＱＤレーザ、ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅがストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー、インバウンドテックは一時ストップ高と値を飛ばした。ヒット、シェアリングテクノロジー、ブレインズテクノ