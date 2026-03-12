ホンダ [東証Ｐ] が3月12日大引け後(15:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の3000億円の黒字→4200億円の赤字～6900億円の赤字に下方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 北米で生産予定であった一部のEVモデルの上市および開発の中止などの決