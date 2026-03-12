ＧＥＮＤＡ [東証Ｇ] が3月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比17.6％減の59.7億円に減り、従来予想の91億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。なお、27年1月期の業績見通しについては売上高は2150億円とした。 同時に、今期の年間配当は23年7月上場来初となる8円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の22.9億円となっ