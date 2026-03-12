LEXUS（レクサス）は12日、高級ミニバン『LM』を一部改良し、全国のレクサス店を通じて4月1日に発売することを発表した。【写真】圧倒的高級感に実用性も…レクサス『LM』の改良された冷蔵庫初代『LM』は、2020年にショーファードリブンMPVの需要にお応えするために誕生し、現行の2代目から日本国内での販売を開始。本モデルは快適性・機能性や素直で正確な操縦性などを大幅に進化させ、車名が意味する「ラグジュアリームーバ