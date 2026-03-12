エジプト・シャルムエルシェイクで、トランプ米大統領（右）と握手するスペインのサンチェス首相＝2025年10月（ロイター＝共同）【マドリード共同】米イスラエルのイラン攻撃で各国がトランプ米大統領への批判を抑える中、スペインのサンチェス首相が「戦争にノー」と訴えトランプ氏を批判、存在感を高めている。背景には米英が主導した2003年のイラク戦争に関わったことへの反省や、国民のトランプ氏への根強い反感がある。ス