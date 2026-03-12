「大相撲春場所・５日目」（１２日、エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガからの関取復帰を目指す東幕下４枚目の炎鵬（伊勢ケ浜）は大花竜（立浪）に敗れ、２勝１敗とした。大花竜は３連勝。５０キロ以上重い２４歳のホープに突き放され、内に入れず土俵際に追い込まれた。徳俵に足をかけながら右に回って打開を図るも、かかとが土俵の外についた。炎鵬は「流れがあまり良くなかった。もう終わったことなので、次は負