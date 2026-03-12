前髪を作るか、それとも作らないか。40代・50代になると、この選択に迷う人は少なくありません。若く見せたいから前髪を作るという人もいれば、逆に軽く流すスタイルを選ぶ人もいます。ただ実際には、どちらか一方が正解というわけではありません。自然と若く見える人の前髪は、“極端にならないバランス”にあります。重すぎる前髪は顔まわりを暗く見せる厚めに作った前髪で額を広く覆うと、顔の上半分に影ができやすくなります。