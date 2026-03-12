お腹を引き締めたい時、寝そべった状態から上半身を起こす腹筋運動を行う方は少なくないでしょう。でも、くびれを作りつつお腹を引き締めていくには、脇腹に位置する「腹斜筋」も同時に鍛えたいところ。そこで習慣に採り入れたい簡単エクササイズが【ロシアンツイスト】です。ロシアンツイスト（１）ひざを立てて床に座る（２）脇腹の筋肉を意識しながらお腹を左にねじる▲動きに合わせて両手と目線も左に移します（３）（２）と同