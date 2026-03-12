台湾に拠点を置くNANDフラッシュメモリのコントローラーメーカーであるPhisonのケインセン・プアCEOが、一部のNANDフラッシュメモリメーカーが一夜にして価格を最大50％も引き上げたと発言しました。Phison says NAND prices jumped 50% overnight as supply crunch continueshttps://www.digitimes.com/news/a20260309PD212/phison-nand-flash-inventory-price-2026.htmlPhison CEO says that NAND prices hiked by around 50% ov