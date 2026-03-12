◆オープン戦楽天―日本ハム（１２日・静岡）日本ハムの新外国人、ラオ投手（２６）が来日初先発し、４回３安打１失点に抑えた。最速は１５２キロだった。「今日はちょっと寒かったので、出力は暖かくなったらもうちょっと出るかなっていうのはあるんですけど、球数だったりイニングが決まっている中で、ゾーン内で勝負すること、バッターを早く仕留めることをテーマにやっていた」と、納得げに振り返った。来日最多の４イニ