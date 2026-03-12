１２日放送のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、ソフトバンク・小久保裕紀監督が１１年ぶりに出演。１５年のプレミア１２で日本代表監督を務めた際、大谷翔平に感じたすごさを振り返った。当時、生活をともにする期間が２週間ほどあったと話し「当時から自分が食べるバイキングの料理の写真を上から撮って、人に送っていた。『どこに送っているんだ？』と聞くと『栄養士に送っている』と。１１年