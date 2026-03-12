モデルの高橋ユウが１２日、東京・表参道ヒルズで行われたゴルフウェアブランド「ＡＭＡＺＩＮＧＣＲＥ（アメイジングクリー）」（１３日オープン、同所）の日本初出店記念イベントに出席した。高橋は６歳の長男と３歳の次男の母。スコアアップを目指してゴルフレッスンに通っているという。「子育て中なのでコースに出る頻度は少なくなってしまいましたが、ゴルフ場の雰囲気が好きですね。仕事のことも忘れて、ゴルフのことで