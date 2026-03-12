ももいろクローバーZが、『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのリリースを記念して、ミニストップとのコラボレーション企画第2弾の開催を発表した。ミニストップとは、2025年12月に『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVDのリリースを記念してコラボレーションが開催されており、今回第2弾のコラボとなる。本コラボは、3月17日から4月2日の