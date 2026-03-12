王道アップルパイ（1ホール）2501円 青森県の名産品を一堂に集めた物産展が岡山市のデパートで開かれています。 八戸市の朝市で行列ができるという「しおてば」に…… 青森県産の「みずたこ」をふんだんに使った「たこ飯」。 岡山髙島屋で開かれている「青森県の物産と観光展」です。青森定番のグルメから、職人技が光る工芸品まで初出店5店舗を含む31店舗から約700点が集まりました。