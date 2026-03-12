ロッテのドラフト2位ルーキー・毛利海大投手（明大）が13日の西武とのオープン戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発する。プロ入り後4度目のマウンド。前回5日の楽天戦で初先発し、3回を1安打無失点と好投した。西武は開幕カードで対戦する相手で、今回の3連戦はいわば前哨戦。開幕ローテーション入りも期待される左腕は「ちょっとずつイニングが長くなっている中で順調に来ているかなと思います。ストライクを先行しながら、攻め