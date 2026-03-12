女優の石原さとみ（39）が12日、都内で行われたキリンの新商品「キリンつよいぞ！ムテキッズ」の発表会に出席した。子供たちと土手で触れあう様子が印象的な新CM。石原は数年ぶりの外でのロケだったことを明かし、「風を浴びながらのあの空間がとてもすがすがしくて。子供のエネルギーは本当にパワフルで、とても楽しい現場でした」と振り返った。私生活では2児の母。「子供のために、飲み物一つとっても“これは子供にと