「パパ活」相手を募集し10万円を支払うと約束して当時17歳の少女にわいせつな行為をしたとして36歳の男が逮捕されました。男は現金を支払わずにその場を離れたということです。警視庁によりますと、阿川巧容疑者は去年11月、東京・府中市のマンションで当時17歳の少女にわいせつな行為をした疑いがもたれています。阿川容疑者は出会い系アプリで、いわゆる「パパ活」として相手を募集し、これに応じた少女に「2時間10万円」などと