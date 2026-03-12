アメリカ映画界の最高の栄誉とされるアカデミー賞の授賞式を前に準備が本格化しています。今年は日本で大ヒットを記録した映画「国宝」がノミネートされています。アカデミー賞の授賞式はロサンゼルスのハリウッドの劇場で行われます。11日、劇場前にはハリウッドスターや監督らを迎える赤いカーペットが敷かれました。ことしは吉沢亮さんが主演を務めた映画「国宝」が日本映画として初めてメーキャップ＆ヘアスタイリング賞にノミ