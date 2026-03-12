東京・目黒区のマンションで男女が死亡した火事で、2人にはトラブルがあり、女性が警視庁に相談をしていたことがわかりました。【映像】火災現場の様子きのう午後11時半前、目黒区上目黒のマンションの一室で火事がありました。現場の部屋から刺し傷のある男女が搬送されましたが、死亡が確認されました。その後の捜査関係者への取材で、2人には男女間のトラブルがあり去年、女性が警視庁に相談をしていたことがわかりました