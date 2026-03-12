歌手のＵＡが１２日、フジテレビ系「ノンストップ！」の密着取材で、息子で俳優の村上虹郎と最新アルバムで共演した裏話を披露した。ＵＡは最新アルバムを引き下げて国内ツアー中。番組ではそんなＵＡに密着＆インタビューを行った。最新アルバムの中では、息子の村上と初共演。「彼自身の声が大好き。２人で歩いていてもずっと鼻歌を歌っているような子。役者目指し始める前まで、音楽やりたいと言っていたのも覚えている。