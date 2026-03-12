「オープン戦、楽天−日本ハム」（１２日、草薙総合運動場硬式野球場）日本ハムは新外国人のラオが先発。４回３安打１失点だった。初回、ゴンザレスに右中間二塁打を浴び、２死一、三塁から鈴木大に左前適時打を浴び１点を失った。二回以降は内野安打１本に抑えた。「立ち上がり苦しかった部分はあるんですけど、切り替えて前向いて次の回以降はバッターとの対戦に集中できて、ゾーン内でしっかり対戦ができたのかなと思い