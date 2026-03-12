全日本空輸（ANA）とANAあきんど、広島国際空港は、広島空港アクセスバス片道無料キャンペーンの内容を拡大し、4月24日まで延長して開催する。広島〜東京/羽田線を往復利用する人を対象に、広島空港発の空港バスの片道無料券を配布するキャンペーン。当初は1月5日から3月31日までとしていた。2月3日から、対象便を東京/羽田行きNH672便のほか、NH674便も追加し、対象バス路線を広島空港〜広島・呉駅・西条駅・白市駅線のほか、福山