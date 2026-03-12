今年は東日本大震災の発生から15年、熊本地震から10年を迎えるとともに、防災庁も発足する「防災の節目の年」です。皆さんの防災意識も高まっているかと思いますが、ここでちょっと質問です。「今、もし大地震が起きたら、あなたはすぐに逃げられますか？」実は、東日本大震災の避難に関するヒアリング結果によると、貴重品を取りに自宅等へ戻ったために犠牲になってしまった方がいるという、痛ましい証言がいくつもあるそうです。