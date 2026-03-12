現地３月11日に行なわれたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第37節で、坂元達裕が所属する首位のコベントリーは、14位のプレストンとホームで対戦。３−０で勝利し、連勝を６に伸ばした。前節のブリストル・シティ戦（２−０）でゴールを挙げた坂元は先発したなか、２試合連続で目に見える結果を残す。17分、ペナルティアーク付近で相手のクリアボールを拾うと、ワントラップから左足を振り抜く。放たれた一撃は相手