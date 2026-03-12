言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？今回は、物事の締めくくりから謝意を伝える言葉まで、多彩な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□り□□らい□□ん□□びヒント：落語や漫才、コントなどで観客を笑わせる演芸のことを何と呼びますか？答えを見る