北朝鮮の金正恩総書記がジュエ氏とされる娘と共に新型の拳銃を試射しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は11日、拳銃やライフルなどを生産する軍需工場を訪れ、新型拳銃の生産状況を視察しました。金総書記とジュエ氏とされる娘が黒い革ジャンパー姿で射撃場に立ち、拳銃を試射する様子が紹介されています。金総書記は「本当に素晴らしい拳銃が開発された」と評価した上で新たな「国防5カ年計画」に基づき軍需工場の近