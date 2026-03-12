大阪府警は12日、大阪市の川で2009年11月に遺体で見つかった女性医師の捜査に関する証拠品のうち、遺族提供の3点を紛失したと発表した。10年以上前には紛失が判明していたが、遺族に伝えず謝罪もしていなかった。