女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が12日、インスタグラムを更新。撮影中の動画を公開した。小池は「撮影のときはいつもお任せで脱がせてもらっていますそして私はずっと喋ってます笑」とコメントし、グラビア撮影中の動画をアップした。白いトップスを着用した小池がベッドに座り、スタッフがトップスを脱がせてランジェリーをあらわにする様子が収められている。この投稿にフォロワーからは「なんかエッチぃぃ〜！！！