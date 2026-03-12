ＷＢＣ準々決勝の侍ジャパンの対戦相手国が１２日、ベネズエラに決まった。１次ラウンド最終戦のＤ組でベネズエラはドミニカ共和国に５−７で敗れ、２位になったため。ＴＢＳテレビ系の生情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・後１時５５分）でも話題に取り上げ、巨人、レッドソックスなどに所属した岡島秀樹氏がリモート出演。ベネズエラが８強トーナメントの初戦に決まったことについて「ドミニカじゃなくてよかったなと思います