◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）新幕下の東５５枚目・岡田（高田川）が西同５４枚目・隆志（阿武松）を押し倒し、無傷３連勝とした。脇を締めて突き押しで前に出る狙い通りの相撲で、新幕下場所で勝ち越しに王手をかけた。東海大柔道部出身の２３歳は「押し負けない感覚はあるけど、ここからです。上になると、押せない相手も出てくる。でも今は引かずに押すことだけを考えます」と迷いのない表情で語