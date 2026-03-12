お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が１２日、東京・表参道ヒルズで行われたゴルフウェアブランド「ＡＭＡＺＩＮＧＣＲＥ（アメイジングクリー）」（１３日オープン、同所）の日本初出店記念イベントに出席した。吉村は芸能界屈指のゴルフ好きで、「仕事ない時は必ずゴルフ。地方に行くのもゴルフと出会ってからは、ゴルフ場を先に決めて、宿を取ります。主軸がゴルフです」と夢中のようだ。芸人の世界もゴルフ人口が増加