香川県警察本部 香川県警は警察署勤務の20代の男性巡査長が酒気帯び運転で出勤したとして、停職6カ月の懲戒処分にしました。 香川県警によると2026年1月13日午前11時ごろ、県内の警察署に勤務する20代の男性巡査長は、自宅から警察署近くの駐車場までの約3kmを酒気を帯びた状態で運転しました。 巡査長は前日の12日午後7時ごろから13日の午前3時ごろまで飲酒。出勤時間を過ぎた午前11時半ごろに自分の車で出勤しましたが