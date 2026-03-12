◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）開幕ローテ入りを目指すＤｅＮＡの竹田祐投手（２６）が先発し、４回を４安打２失点とゲームメイクした。前回登板となった５日の中日戦（横浜）では３回６安打３失点だっただけに「前回全然ダメで。１週間しっかり調整してきた。きょうはこの前よりは良かったが、まだまだ自分のいい感覚には届いていない。もう一度、次の登板へしっかり練習していきたい」と前を見据えた。３回