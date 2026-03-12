◆春季教育リーグ阪神―オリックス（１２日・ＳＧＬ）開幕投手に内定している、阪神・村上頌樹投手が先発し、５回５安打１失点でマウンドを降りた。初回、先頭のオリックス・野口に低めのカットボールで死球を与えた。後続の平沼を一ゴロ併殺打に仕留めると、西野を三飛に打ち取った。５回には１死から横山聖を歩かせると、２死二塁から堀に左前適時打を浴び１点を失ったが、後続は抑えた。この日は全球種を試し、２度、死球