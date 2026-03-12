【新華社海口3月12日】中国海南省定安県黄竹鎮は早春を迎え、田畑に活気あふれる風景が広がっている。奇石村にある熱帯果樹のレンブ栽培拠点では、約5千株が青々と茂り、真っ赤な果実が枝いっぱいに実る。海南特有の熱帯モンスーン気候を生かし、同地域のレンブは本土より早く熟して出荷されるため、果樹農家の新春の増収を後押しする「黄金の果物」となっている。「定安レンブ」は国家地理的表示（GI）商標を取得しており、黄