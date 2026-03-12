オリコンは12日、都内で『2026年 オリコン顧客満足度 アワード』を開催した。同社の顧客満足度調査で総合1位を獲得した企業を表彰するもので、今年は過去最多となる109社の企業が参加。各企業の功績をたたえた。【写真】笑顔で登壇！表彰を受けた企業の代表者ら主催者として登壇した小池恒代表取締役社長は、ビジネスシーンがAI技術などの台頭によって変化していることに言及した一方、「最後に人の心を動かすのは、皆様が追求