タレントMEGUMI（44）が12日、ロームシアター京都（京都市左京区）で始まった世界初のAI映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL（WAIFF）2026 in KYOTO」のパープルカーペットセレモニーに登場した。同映画祭のグローバルアンバサダーを務めるMEGUMIは「歴史深い京都での映画祭ができることはすばらしい」とあいさつし、「AIとともに可能性を広げながらエンターテインメントが世界に広がっていくことを願っています」と話した。お笑いコ