レクサス「新4WDミニバン」発表！レクサスは2026年3月12日、最上級ミニバン「LM」を一部改良し、4月1日に発売することを発表しました。初代LMは2020年、ショーファードリブンMPVの需要に応えるために誕生。2023年に登場した現行の2代目から日本国内での販売を開始しています。【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「最新4WDミニバン」です！（30枚以上）現行LMは、快適性・機能性や素直で正確な操縦性などを大幅に進化さ