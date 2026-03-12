私は50代のサトコです。息子3人は全員が20代の社会人です。先日、長男のユウイチが「結婚して相手の苗字を名乗る」と言いだしました。私にとっては許せない話です。結婚相手のツムギさんが挨拶に来たとき、私は感情的になって叱りつけてしまいました。そして気づきました。私にとってユウイチは愛しくてたまらない「小さな恋人」。よその誰かに取られることが耐えられないのです。しかしユウイチの結婚話は、私を抜きにして進んで