近年、プロゴルフの世界ではメンタルコーチの存在が珍しくなくなってきた。しかし実際にどのようなトレーニングを行い、プレーにどんな変化が生まれるのかは、あまり知られていない。ツアープロのメンタルコーチ兼キャディを務める出口慎一郎氏に、選手と取り組んでいるメンタル術や選手との取り組みについて聞いた。今回は、『メンタルトレーニングの基本』について。（取材/構成・高木彩音）【写真】国内女子は台湾で新規大会