「オープン戦、楽天１−２日本ハム」（１２日、草薙総合運動場硬式野球場）楽天は先発転向を目指す西口が先発。５回４安打２失点だった。「初回の入りを大事にしたい」と話していたが、その初回に３安打２失点。１死一、二塁から郡司に左前適時打、さらに１死満塁から西川に中犠飛を許した。二回以降は変化球主体の投球で立ち直り、３イニング連続三者凡退。五回に先頭の上川畑に右前打を打たれたが、続く山県を二ゴロ併殺