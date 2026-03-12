宇都宮市内の県立高校で卒業式が行われている最中に、教室に置かれていた卒業生の財布から現金が盗まれる事件がありました。高校によりますと、被害者は数十人に上るということです。今月2日、宇都宮市内の県立高校で、3年生の教室内に置かれていた生徒数十人の財布から現金が盗まれていたことが分かりました。高校によりますと、午前10時から11時20分までの間に体育館で卒業式が行われていて、当時、教室内は無人で、出入り口に鍵