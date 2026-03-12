松本文部科学相は衆議院予算委員会で、既婚女性との不倫に関する週刊文春の報道を受け陳謝しました。松本文科相：皆さま方におわびを申し上げたい。本当に申し訳ございませんでした。過去の話である。妻からも大変大きな叱責を当時いただいた。私自身も真摯に謝罪をして受け入れてもらい、すでに今、家族間においては整理がついている。週刊文春は、松本大臣が大臣就任前に既婚女性と不倫関係にあり、議員会館などで密会していたと