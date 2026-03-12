冬ドラマの中では人気ナンバーワン作品となった、鈴木亮平（42）主演のTBS系日曜劇場「リブート」。TVerのお気に入り登録数は141万（10日現在）で、冬ドラマの中でトップを独走中、このまま逃げ切りそうだ。レビューサイトFilmarksでは5点満点で3.9を獲得と、こちらの評価も高い。戸田恵梨香「リブート」第1話で着ていた服は？ ファッションが同世代女性のバイブルにドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏は「ただ、前