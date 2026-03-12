【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】山本耕史は脱いでも凄い！ ｢鋼の錬金術師｣で高まる“うっとりマッチョボディー”への期待3月6日、ドキュメンタリードラマ「あの試合〜3.11 再生のスタジアム〜」（NHK）が放送された。2011年に発生した「東日本大震災」をめぐる特番である。物語の中心に置かれたのは、地震発生から43日後に行われたJリーグ再開初戦、川崎フロンターレ対ベガルタ仙台戦だ。被災地を足場とするチームの劇