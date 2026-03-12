ＮＨＫは１２日、今季のＭＬＢ中継体制を発表した。ドジャースの開幕３連戦（対ダイヤモンドバックス）は、第１戦（３月２７日・前９時）と第３戦（２９日・前１０時）をＮＨＫＢＳで、第２戦（２８日・前１０時４０分）を総合テレビとＢＳＰ４Ｋで完全生中継する。また今季から村上宗隆内野手が新加入したホワイトソックスの開幕戦（対ブルワーズ、３月２７日・前３時）はＮＨＫＢＳ、岡本和真内野手のブルージェイズの開