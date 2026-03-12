◆大相撲▽春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下２枚目・大花竜（立浪）に押し出されて、今場所初黒星を喫した。「流れがあまり良くなかった。見すぎてしまった。そういう日もあるのかなと思う」と振り返った。今場所は脊髄損傷による７場所連続休場から復帰後、最も高い番付。今場所の成績次第では、関取復帰の可能性は十分にある。ここまでは２勝１敗。残り４番へ向け