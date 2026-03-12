１０日、貴州省岑鞏県の淡水漁業拠点で盛り付けられたサーモンの切り身。（岑鞏＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽3月12日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州岑鞏（しんきょう）県は2021年以降、水質が良好な下渓ダム飲用水源地を活用し、国家淡水漁業プロジェクト技術研究センター（武漢）の貴州サブセンター岑鞏拠点を設立した。サーモン養殖産業の発展に力を入れ、海の幸を山奥に定着させた。１０日、