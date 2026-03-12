日本サッカー協会は１２日、日本代表が行う英国遠征での国際親善試合２試合のテレビ放送およびインターネット配信が決定したことを発表した。◆日本代表対スコットランド代表（グラスゴー、ハンプデン・パーク）▼３月２９日午前２時キックオフ（日本時間）▼放送・配信ＮＨＫ総合テレビで生中継ＮＨＫＯＮＥで同時・見逃し配信、Ｕ―ＮＥＸＴでリアルタイム配信（有料）・見逃し配信◆日本代表対イングランド代表