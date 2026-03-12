シンプルな材料で意外に簡単「生マシュマロ」作ってみた 3月14日はホワイトデー。バレンタインのお返しを用意したり、この時期だけの限定発売のお菓子をチェックしたりと、甘いもの好きさんにとって楽しい季節ですね。 今回は、そんなホワイトデーの贈り物にぴったりの「生マシュマロ」作りに挑戦してみました。 少ない材料で作れて、ふわんふわんの食感がクセになる！と、最近SNSでも話題のお菓子です。 必要な材料はジ